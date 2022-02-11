Рёйселанд выиграла спринт на ОИ-2022, Резцова — шестая

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский биатлонный спринт. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
Она пробежала дистанцию за 20 минут и 44 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Он также точно стреляла, но отстала от Рёйселанд на 30,9 секунды. Тройку лучших замкнула Доротея Вирер из Италии. С точной стрельбой она отстала от победительницы на 37,2 секунды.
Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла шестое место, допустив два промаха. В топ-20 также вошли Ульяна Нигматуллина (13-я) и Ирина Казакевич (20-я).
Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт. Женщины:
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) + 30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0)...
6. Кристина Резцова (Россия) + 1:05,0 (2)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1:27,5 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1:39,4 (1).
- 11 февраля 2022
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