Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Рёйселанд выиграла спринт на ОИ-2022, Резцова — шестая

Рёйселанд выиграла спринт на ОИ-2022, Резцова — шестая
Комментарии

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский биатлонный спринт. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.

Она пробежала дистанцию за 20 минут и 44 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Он также точно стреляла, но отстала от Рёйселанд на 30,9 секунды. Тройку лучших замкнула Доротея Вирер из Италии. С точной стрельбой она отстала от победительницы на 37,2 секунды.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла шестое место, допустив два промаха. В топ-20 также вошли Ульяна Нигматуллина (13-я) и Ирина Казакевич (20-я).

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт. Женщины:

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) + 30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0)...
6. Кристина Резцова (Россия) + 1:05,0 (2)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1:27,5 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1:39,4 (1).

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 7.5 км Спринт
11 февраля 2022, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
20:44.3
2
Эльвира Эберг
Швеция
+30.9
3
Доротея Вирер
Италия
+37.2
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022