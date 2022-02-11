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Результаты всех российских биатлонисток в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Результаты всех российских биатлонисток в спринте на Олимпийских играх в Пекине
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла спринтерскую гонку на Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стала шведка Эльвира Эберг. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, стала шестой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
Топ-3 и результаты всех россиянок
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)...
6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)...
47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).

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