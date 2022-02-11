Американская фигуристка Книрим: мне очень жаль Валиеву, такой стресс и горе

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в паре с Брэндоном Фрейзером, высказалась о допинг-скандале с россиянкой Камилой Валиевой. Ранее сообщалось, что её допинг-проба была положительной.

«Мне очень жаль Камилу, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Лично я фокусируюсь на соревнованиях пар, стараюсь отбрасывать всё остальное. Это тяжело, надеемся на лучшее для всех», — сказала Книрим в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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