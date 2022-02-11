Тихонов: в биатлоне россиянки ещё всем покажут. Результат спринта — случайность

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами заняла шестое место.

«Результат ясен, куда его денешь… На что способны, то и показали. У Резцовой был шанс зацепиться за медаль. Кристина показала очень хороший ход — это самое главное. Она может стрелять, но в этот раз получилось так.

Теперь важно всем объединиться и поддержать спортсменок. Впереди ещё столько дисциплин, сегодня получилась случайность, а завтра мы им покажем. Поздравляю Резцову с шестым местом — это олимпийская шестёрка. Дай бог, чтобы у девочек всё получилось и они нормально подошли к эстафете. Иначе у нас после финиша начинается: «А вот если бы так». Это всё нужно оставлять за трассой», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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