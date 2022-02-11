Тихонов: в биатлоне россиянки ещё всем покажут. Результат спринта — случайность

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами заняла шестое место.
«Результат ясен, куда его денешь… На что способны, то и показали. У Резцовой был шанс зацепиться за медаль. Кристина показала очень хороший ход — это самое главное. Она может стрелять, но в этот раз получилось так.
Теперь важно всем объединиться и поддержать спортсменок. Впереди ещё столько дисциплин, сегодня получилась случайность, а завтра мы им покажем. Поздравляю Резцову с шестым местом — это олимпийская шестёрка. Дай бог, чтобы у девочек всё получилось и они нормально подошли к эстафете. Иначе у нас после финиша начинается: «А вот если бы так». Это всё нужно оставлять за трассой», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:14
-
14:10
-
14:09
-
14:03
-
14:03
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:44
-
13:40
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:35
-
13:31
-
13:29
-
13:26
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:22
-
13:19
-
13:18