Тихонов: в женском биатлоне большая проблема с тренерским штабом, но всем плевать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о проблемах в сборной России, после того как женская национальная команда не смогла завоевать медалей в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами заняла шестое место.
«Что мы сегодня делаем для того, чтобы наладить атмосферу, разобраться, почему в биатлоне такой бардак уже 14 лет? Никто к этому ничего не приложил. Здесь всем плевать, никаких разборов, критики. Плывём и плывём. У нас большая проблема с тренерским штабом. Но это всё после Олимпиады», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 11 февраля 2022
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