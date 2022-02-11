Тихонов: в женском биатлоне большая проблема с тренерским штабом, но всем плевать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о проблемах в сборной России, после того как женская национальная команда не смогла завоевать медалей в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами заняла шестое место.

«Что мы сегодня делаем для того, чтобы наладить атмосферу, разобраться, почему в биатлоне такой бардак уже 14 лет? Никто к этому ничего не приложил. Здесь всем плевать, никаких разборов, критики. Плывём и плывём. У нас большая проблема с тренерским штабом. Но это всё после Олимпиады», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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