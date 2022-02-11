Российский конькобежец Румянцев заявил о «дурацком» расписании на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский конькобежец Александр Румянцев раскритиковал расписание забегов на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Сегодня, 11 февраля, Румянцев занял пятое место на дистанции 10 000 метров. Командная гонка у мужчин состоится 13 и 15 февраля. В первый день пройдут четвертьфиналы, во второй — полуфиналы и финалы.

«Первый забег в командной гонке я точно не побегу. Дурацкое расписание. Можно только ругаться на тех, кто его составлял. Много людей, которые в пятницу бежали десятку, будут участвовать в командной гонке. Это неправильно. Промежуток должен быть намного больше. Дистанция скоростная, а времени на восстановление мало. Что мешало поменять местами забеги? Все тренеры из разных стран ругаются. Говорят, что это дурацкая затея. Мы никак не можем на это повлиять. Кто нас слушает?

Надеюсь, будет медаль в командной гонке. Мы много работаем над ней. Я всё лето говорил [тренеру] Виктору Александровичу [Сивкову]: отпустите меня, дайте мне спокойно работать над дистанцией в 10 000 метров. Даже ругался с ним. Но у нас очень мало народу, который бежит командную гонку. Приходится отдавать ей приоритет», — передаёт слова Румянцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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