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Сборная России по шорт-треку вышла в финал в эстафете на 5000 м

Сборная России по шорт-треку вышла в финал в эстафете на 5000 м
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Сборная России по шорт-треку пробилась в финал эстафеты на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В полуфинальном забеге россияне заняли второе место, уступив лишь команде Южной Кореи. В утешительный финал из этого забега вышли сборные Нидерландов и Венгрии.

В финале также выступят команды Канады и Италии.

В состав сборной России входят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Напомним, в шорт-треке сборная России пока завоевала в Пекине лишь одну медаль. Бронзовую награду выиграл ветеран команды Елистратов.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
11 февраля 2022, пятница. 15:04 МСК
Окончено
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