Сборная России по шорт-треку вышла в финал в эстафете на 5000 м
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Сборная России по шорт-треку пробилась в финал эстафеты на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В полуфинальном забеге россияне заняли второе место, уступив лишь команде Южной Кореи. В утешительный финал из этого забега вышли сборные Нидерландов и Венгрии.
В финале также выступят команды Канады и Италии.
В состав сборной России входят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Напомним, в шорт-треке сборная России пока завоевала в Пекине лишь одну медаль. Бронзовую награду выиграл ветеран команды Елистратов.
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