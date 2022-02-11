Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебра в спринте на Олимпиаде-2022

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала выступление в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка завоевала серебро, уступив лишь норвежке Марте Рёйселанд.

«Повторить путь сестры и стать олимпийским призёром — это невероятное чувство. Теперь мы две медалистки в семье — просто безумие. Горжусь своим сегодняшним выступлением, и здорово разделить этот успех с сестрой и нашей командой.

Ханна сказала мне не так много слов после гонки. Её в основном переполняли эмоции. Конечно, она сказала, что гордится мной и что я заслужила медаль. Было очень приятно это услышать. Мы работали в поте лица как команда, чтобы добраться сюда, и сегодня мы празднуем этот успех как команда.

Я смотрела прошлую Олимпиаду дома и была под большим впечатлением от выступления сестры. Её успехи вдохновили меня. Я была частью команды в последние четыре года и тоже хотела завоевать медаль. Не хочу быть в чём-то хуже. И вот мне это удалось. Мечта сбылась», — сказала Эберг после гонки.

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