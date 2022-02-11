Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебра в спринте на Олимпиаде-2022

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала выступление в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка завоевала серебро, уступив лишь норвежке Марте Рёйселанд.
«Повторить путь сестры и стать олимпийским призёром — это невероятное чувство. Теперь мы две медалистки в семье — просто безумие. Горжусь своим сегодняшним выступлением, и здорово разделить этот успех с сестрой и нашей командой.
Ханна сказала мне не так много слов после гонки. Её в основном переполняли эмоции. Конечно, она сказала, что гордится мной и что я заслужила медаль. Было очень приятно это услышать. Мы работали в поте лица как команда, чтобы добраться сюда, и сегодня мы празднуем этот успех как команда.
Я смотрела прошлую Олимпиаду дома и была под большим впечатлением от выступления сестры. Её успехи вдохновили меня. Я была частью команды в последние четыре года и тоже хотела завоевать медаль. Не хочу быть в чём-то хуже. И вот мне это удалось. Мечта сбылась», — сказала Эберг после гонки.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
16:20
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:14
-
14:10