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Скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала на зимней Олимпиаде-2022

Скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала на зимней Олимпиаде-2022
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования скелетонистов. Победу одержал немец Кристофер Гротер, вторым стал его соотечественник Аксель Юнг.

Олимпийский чемпион Игр-2014 россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, став 4-м. Чемпион мира среди молодёжи Евгений Рукосуев – шестой.

Ещё один россиянин Даниил Романов занял итоговое 23-е место, не попав в финальную попытку (топ-20).

Скелетон. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.
2. Аксель Юнг (Германия) – 4.01,67
3. Янь Вэньган (Китай) – 4.01,76.
4. Александр Третьяков (Россия) – 4.01,99
5. Инь Чжэн (Китай) – 4.02,13
6. Евгений Рукосуев (Россия) – 4.02,40
7. Мартинс Дукурс (Латвия) – 4.02,76

Олимпиада 2022. Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
11 февраля 2022, пятница. 16:55 МСК
Окончено
1
Кристофер Гротер
Германия
4:01.01
2
Аксель Юнг
Германия
+0.66
3
Янь Вэньган
Китай
+0.76
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