Скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала на зимней Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования скелетонистов. Победу одержал немец Кристофер Гротер, вторым стал его соотечественник Аксель Юнг.

Олимпийский чемпион Игр-2014 россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, став 4-м. Чемпион мира среди молодёжи Евгений Рукосуев – шестой.

Ещё один россиянин Даниил Романов занял итоговое 23-е место, не попав в финальную попытку (топ-20).

Скелетон. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.

2. Аксель Юнг (Германия) – 4.01,67

3. Янь Вэньган (Китай) – 4.01,76.

4. Александр Третьяков (Россия) – 4.01,99

5. Инь Чжэн (Китай) – 4.02,13

6. Евгений Рукосуев (Россия) – 4.02,40

7. Мартинс Дукурс (Латвия) – 4.02,76