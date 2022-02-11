Кершоу объяснил, почему Непряева проиграла Пярмякоски в борьбе за бронзу

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу объяснил, почему российская лыжница Наталья Непряева проиграла финке Кристе Пярмякоски в борьбе за бронзовую медаль в классической разделке на Олимпийских играх – 2022. На финише соперниц разделила 0,1 секунды.



«Йохауг проигрывала Нисканен по ходу дистанции, но сделала ставку на финиш. Последний отрезок был чрезвычайно важен в этой гонке, и Терезе удалось вырвать золотую медаль. Норвежка очень мощно отработала решающий отрезок. Но если бы Кертту двигалась не по лыжне, а сбоку, как это делала Йохауг, она бы стала олимпийской чемпионкой. Вы же знаете, какой там ветер. Знаете, что снег там похож на муку и его сметает в дорожки. Вы видели, что многие спортсменки проходили сбоку. Кертту прошла по лыжне и в итоге проиграла Терезе 0,4 секунды. Душераздирающее зрелище. Может, она будет проклинать себя за это всю оставшуюся жизнь.



Схожий рисунок прохождения гонки был и у Непряевой, которая стартовала под поздним номером. Между ней и Пярмякоски разгорелась фантастическая борьба за третье место. Хотя Наталья будто бы исчезла, потому что режиссёр не следил за ней и вообще плохо следил за гонкой. Когда россиянку показали на финише, она пошла по лыжне. Она проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу! Возьмите в руки смартфон, включите секундомер и попробуйте там проверить свою реакцию. Вы поймёте, что такое 0,1 секунды. Подиум мог бы выглядеть совсем иначе, если бы Нисканен и Непряева приняли более умное решение в последние 150 метров. Никогда такого не видел», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.