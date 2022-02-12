Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция мужского спринта

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная спринтерская гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

Участие в спринте примут четверо россиян: Максим Цветков отправится на дистанцию 9-м, Александр Логинов — 10-м, Эдуард Латыпов — 12-м, а Даниил Серохвостов — 48-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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