Журова — о плакате украинского скелетониста: поняли намёк, но предъявить ничего невозможно

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который, завершив соревнования на Олимпийских играх в Пекине (Китай), показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».

Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.



«По сути, он сказал — мир во всём мире. Если в этой фразе была Россия и обвинение в агрессии, это было бы политическое заявление. Все поняли намёк, знают, о чём плакат украинца, но напрямую политического заявления нет. Это очень выверенный шаг. Мы начинаем говорить, что это провокация, но предъявить ничего невозможно.



У нас была ситуация, когда украинская сторона обвинила нас, но мы не имели ничего такого в виду. Это была юбилейная дата — 75 лет с окончания войны. Сделали красивую фотосессию: был Овечкин, я, Фетисов. Она была с лозунгом — защитим детей от фашизма. Но нам было предъявлено обвинение, что имели в виду Украину. Хотя мы говорили не об этом.



Конечно, звучит это неоднозначно, но претензии предъявить невозможно — он за мир. Очень грамотный в этом смысле оказался подход. Про нас там не говорится. Поднимем сейчас бучу, скажут, что мы это признаём. Провокация заключается в том, чтобы нас завести на эту тему», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.