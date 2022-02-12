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Сборная США выиграла золото Олимпиады-2022 в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу

Сборная США выиграла золото Олимпиады-2022 в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу
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Сборная США в составе Ника Баумгартнера и Линдси Джейкобеллис выиграла золото в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала сборная Италии (Омар Визинтин, Микела Мойоли). Бронза досталась Канаде (Элиот Гронден, Мериете Один).

Сборная России в составе Даниила Донских и Кристины Пауль стала восьмой.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей

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Олимпиада 2022. Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
12 февраля 2022, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
США
W
2
Италия
+0.20
3
Канада
+23.20
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