Сборная США выиграла золото Олимпиады-2022 в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу

Сборная США в составе Ника Баумгартнера и Линдси Джейкобеллис выиграла золото в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала сборная Италии (Омар Визинтин, Микела Мойоли). Бронза досталась Канаде (Элиот Гронден, Мериете Один).

Сборная России в составе Даниила Донских и Кристины Пауль стала восьмой.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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