Россия не вышла в финал по сноуборд-кроссу на ОИ-2022 и заняла итоговое 8-е место
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялись соревнования в полуфинале зимних Олимпийских игр – 2022 в миксте по сноуборд-кроссу. Сборную России на этом этапе представляли Даниил Донских и Кристина Пауль, а соперниками являлись сборные Канады, Италии и Великобритании – в финал выходили лишь двое из квартета.
Даниил Донских в своём заезде финишировал лишь четвёртым, не сумела спасти положение и Кристина Пауль, которой необходимо было отыграть отставание в 4 секунды. В итоге сборная России сумела пробиться лишь в малый финал, где имела шанс побороться за 5-е место, но в итоге заняла лишь 8-е.
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