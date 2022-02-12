На ОИ-2022 в Пекине за последние сутки выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 12 февраля, в Пекин (Китай) прибыли 81 человек, связанные с проведением Олимпийских игр, из них 59 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту случаев заражения коронавирусом выявлено не было, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
В то же время по итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 71 184 теста, обнаружили 8 случаев заражения, из них четыре у спортсменов и представителей команд.
Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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