Себастиан Самуэльссон рассказал, как поддерживает отношения с девушкой, находясь в Пекине

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как поддерживает отношения со своей девушкой Линеей, находясь в Пекине (Китай) на Олимпиаде-2022.

«Она меня очень поддерживает. На следующий день после индивидуальной гонки тренировки у нас не было, и я вообще старался не думать о биатлоне. Общаюсь ли я с девушкой и своей собакой по телефону? Да, правда собаке трудно меня понять, но я много разговариваю с Линеей. Она мне помогает, это работает.

Публикация доступна в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.

Мы играем в видеоигры, просто стараемся веселиться. Я выиграл все наши турниры», приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

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