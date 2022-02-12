Тренер сборной России признался, что Клебо удивил его в разделке на Олимпиаде-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев проанализировал мужскую разделку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её выиграл финн Ийво Нисканен, вторым финишировал россиянин Александр Большунов, третьим – норвежец Йоханнес Клебо.
«Мы ждали битвы лучших классистов мира, но Нисканен ни на секунду не дал усомниться в своём лидерстве. Хотя был момент в конце первого круга, когда Большунов начал сокращать отставание, выбрал до 11 секунд — но в начале второго круга Ийво сделал всю гонку, буквально на 1,8 км он резко ускорился и увеличил отрыв. Саша попытался поддержать эту скорость, но отставание возросло. Когда оно достигло 17 секунд, стало понятно, что финн эту гонку не отдаст.
В любом случае Саша уверенно шёл на вторую позицию и завоевал серебро. А вот кто удивил – это Клебо. Йоханнес на первой отсечке уже проигрывал 22 секунды, был бог знает на каком месте. Но он очень грамотно разложил свои силы, на втором круге сумел ускориться и впервые в карьере завоевал медаль крупного турнира в личной дистанционной гонке», — сказал Турышев в эксклюзивном материале «Чемпионату».
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