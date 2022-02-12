Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпиаде-2022
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Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
В четвертьфинале россиянки заняли четвёртое место. С первого места вышли в полуфинал японки, второе место заняла команда Канады, третье – Нидерландов.
В состав российской команды вошли Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.
Конькобежный спорт. Командная гонка. Женщины. 1/4 финала
- Япония – 2.53,61
- Канада – отставание +0,36 секунды
- Нидерланды +3,65
- Россия +4,05.
Россиянки за выход в финал соревнований поспорят с японками. Заезд состоятся 15 февраля в 09:30 мск.
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