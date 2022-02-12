Вылегжанин: лыжные гонки у женщин поднялись на уровень, который был, когда бегала Вяльбе

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.



«Победа, золото – всё сложилось для наших лыжниц. Это долгожданная победа, мечта всех стать олимпийскими чемпионами. Особенно в женских лыжах. Это, наверное, тот период, когда лыжные гонки у наших женщин поднялись на высокий уровень, который был во времена, когда бегала Елена Валерьевна Вяльбе.



Нас опережали немки не так долго, только, наверное, в начале четвёртого этапа. Но всё-таки Вероника сильнее немки. Я знал, что она её догонит и сохранит золотую медаль», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.