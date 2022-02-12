Легков — о золоте в эстафете: мир в шоке от нашего счастья. Пусть знают, что мы лучшие

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Все огромные молодцы! Каждая прошла очень грамотно весь этап. Степанова просто умница. Так идеально разложиться дистанции, так идеально пройти свой этап. В 21 год! Это просто супер. Понятно, что ей помогали тренеры, но она огромная молодец. Все умнички.
Вся страна будет говорить об этом. Весь мир в шоке от нашего счастья. Пусть знают, что мы самые сильные! У нас была лучшая команда сегодня. Я ещё вчера сказал, что мы выиграем. Правда, почти никому не говорил об этом. Но кому сказал — это знают», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 февраля 2022
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