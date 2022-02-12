«Девушки выходили только за победой — отработали на 110%». Дементьев — о золоте в эстафете

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Это вообще замечательно! Поздравляю девчонок с победой. Все давно ждали это золото. Женская команда проявила себя с первых метров. Было ясно, что девчонок интересует только одно место — первое. Большие молодцы, всем только поздравления. Все отработали на максимум. Самое главное, что девушки вышли только за одним местом — только за победой.



Каждая отработала на 110%. Очень радует, что девушки выходили такими настроенными, будто знали, что это олимпийское золото будет только их. Эмоции непередаваемые!» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.