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Норвежский комментатор: шведки лишились золота во многом из-за Фриды Карлссон

Норвежский комментатор: шведки лишились золота во многом из-за Фриды Карлссон
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Норвежский комментатор Янн Пост заявил, что лидер сборной Швеции Фрида Карлссон виновата в результате команды в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, олимпийская чемпионка 2022 в спринте Йонна Сундлинг, выступавшая на последнем этапе, вывела шведок на итоговую третью позицию.

Россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали историческое золото. Серебряные медали гонки достались сборной Германии.

«Во многом Швеция лишилась золота в женской эстафете из-за Фриды Карлссон. Она отстала от Фоссесхолм на 20 секунд. Нелегко сегодня быть Фридой Карлссон», — приводит слова Поста NRK.

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