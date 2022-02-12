Александр Логинов допустил четыре промаха в спринте на Олимпийских играх — 2022

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов допустил четыре промаха в спринтерской гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин дважды промахнулся на лёжке и дважды — на стойке.

После выхода со штрафных кругов Логинов идёт с 22-м результатом. Неточная стрельба лишила чемпиона мира 2020 года в спринте шансов на борьбу за медали.

Ещё один россиянин, Эдуард Латыпов, допустил три промаха.

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