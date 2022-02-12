Александр Логинов допустил четыре промаха в спринте на Олимпийских играх — 2022
Поделиться
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов допустил четыре промаха в спринтерской гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин дважды промахнулся на лёжке и дважды — на стойке.
После выхода со штрафных кругов Логинов идёт с 22-м результатом. Неточная стрельба лишила чемпиона мира 2020 года в спринте шансов на борьбу за медали.
Ещё один россиянин, Эдуард Латыпов, допустил три промаха.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:17
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:14
-
13:12
-
13:12
-
13:12
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:58
-
12:58
-
12:53
-
12:52
-
12:52
-
12:47
Партнерский контент