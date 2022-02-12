Ан. Резцова — о втором 4-м месте Цветкова: видимо, это судьба. Не суждено быть с медалью

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова прокомментировала 4-е место российского биатлониста Максима Цветкова в спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Гонка продолжается в эти минуты.

«Видимо, это судьба. Максу Цветкову, кажется, не суждено быть с медалью. Очень обидно. Зря не взяли Бабикова! Попробовали бы. А у Антона могло бы получиться. Цветков стрелок, но ходом не догоняет», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лидером гонки является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Вторую строчку занимает французский спортсмен Кентен Фийон Майе. Ещё один норвежский спортсмен Тарьей Бё располагается на текущем третьем месте.