Ан. Резцова — о втором 4-м месте Цветкова: видимо, это судьба. Не суждено быть с медалью
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова прокомментировала 4-е место российского биатлониста Максима Цветкова в спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Гонка продолжается в эти минуты.
«Видимо, это судьба. Максу Цветкову, кажется, не суждено быть с медалью. Очень обидно. Зря не взяли Бабикова! Попробовали бы. А у Антона могло бы получиться. Цветков стрелок, но ходом не догоняет», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лидером гонки является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Вторую строчку занимает французский спортсмен Кентен Фийон Майе. Ещё один норвежский спортсмен Тарьей Бё располагается на текущем третьем месте.
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