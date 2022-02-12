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Васильев: с такими штрафами на Олимпийских играх Логинову и Латыпову ловить нечего

Васильев: с такими штрафами на Олимпийских играх Логинову и Латыпову ловить нечего
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Логинов и Латыпов опытные стрелки, поэтому непонятно, откуда такие штрафы. Пока нет ответа на этот вопрос, но что-то надо с этим делать. Тренерам и спортсменам нужно выяснить проблему. С таким штрафом на Олимпийских играх ловить нечего.

Серохвостов ещё молодой парень, для него это первая стрессовая гонка. Даниил пока не очень быстр ходом. Два последних промаха — это усталость и нервы», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1 промах).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2)…
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)…
19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)…
33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

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