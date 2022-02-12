«И на нашей улице будет праздник». В СБР прокомментировали итоги мужского спринта на ОИ

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в мужском спринте на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Обидно – не то слово, но у ребят видна стабильность. Все ребята рядом с вполне боеспособным и конкурентоспособным ходом — это несколько обнадёживает нас. И на нашей улице будет праздник — не сомневаюсь в этом. Цветков сегодня порадовал стрельбой.
Ребята обеспечили себе неплохие позиции в гонке преследования. Теперь дело за малым: эти позиции надо реализовать. В пасьюте нужна хорошая стрельба и ход. Будем верить и болеть за ребят. Они достойны хороших результатов и показывают это своей стабильностью. Всё хорошее впереди», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 февраля 2022
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