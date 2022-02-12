Каминский: эмоции после спринта безрадостные. Претензии должны быть к нашим лидерам

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление подопечных в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Эмоции от гонки? Безрадостные. Всё то же самое, дежавю. Всё повторяется. Максим сегодня сделал всё, что мог. К нему нет никаких претензий, претензии должны быть к нашим лидерам. Все начали гонку в силу своих возможностей, поэтому по ходу всё более-менее. Серохвостов приехал 15-м, секунды буквально проиграл.

Есть ли понимание состава на мужскую эстафету? Понимание есть. Нужно выбрать из пяти человек, но пока не скажу. Мы держим в уме и Карима Халили. Он сегодня бежал контрольную тренировку, нормально отстрелял. Наши шансы в пасьюте? У Эдика всё зависит от стрельбы», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты россиян

4. Максим Цветков (Россия) +40,6...

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)...

33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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