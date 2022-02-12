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Мама Непряевой рассказала о своих эмоциях от золота в женской эстафете на ОИ

Мама Непряевой рассказала о своих эмоциях от золота в женской эстафете на ОИ
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Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, поделилась эмоциями от победы российской команды в женской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Непряевой, выступали Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«До последнего было нервное напряжение. Пока не пересекли финишную черту, когда уже всё свершилось, начались мгновения радости. Золото же не только у Наташи, а у всей команды. Каждая внесла свою лепту. Девчонки — молодцы! Всем всё доказали, хотя много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились», — сказала Ирина Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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