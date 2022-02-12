Тарьей Бё объявил, что Олимпийские игры в Пекине станут для него последними

Норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) станут для него последними.

Старший Бё – участник четырёх Олимпиад, двукратный чемпион Игр. На текущей Олимпиаде Бё-старший уже выиграл уже две медали – золото в смешанной эстафете и бронзу в спринте.

«Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь. В Антхольце через четыре года мы встретимся с Антоном Шипулиным и будем праздновать их вместе», — приводит слова старшего Бё сайт «Матч ТВ».

Отметим, в семье Бё пятеро детей – братья Расмус, Тарьей, Йоханнес и Гёте и сестра Мартина. Помимо Тарьея и Йоханнеса профессионально биатлоном занимается самый младший представитель семьи – Гёте.

В прошедшем сезоне-2020/2021 Тарьей Бё завоевал малый Кубок мира в программе масс-стартов, в текущем — досрочно взял глобус по программе индивидуальных гонок.

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