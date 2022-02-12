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Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й
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Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в прыжках на лыжах с трамплина. Серебряным призёром стал японец Рёю Кобаяси. Бронза досталась немцу Карлу Гайгеру. Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Трамплин HS-140
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.
2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3...
16. Данил Садреев (Россия) — 259,7...
18. Евгений Климов (Россия) — 255,5...
23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
12 февраля 2022, суббота. 15:07 МСК
Окончено
1
Мариус Линдвик
Норвегия
296.1
2
Рёю Кобаяси
Япония
292.8
3
Карл Гайгер
Германия
281.3
Комментарии
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