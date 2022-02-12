Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в прыжках на лыжах с трамплина. Серебряным призёром стал японец Рёю Кобаяси. Бронза досталась немцу Карлу Гайгеру. Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Трамплин HS-140

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.

2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.

3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3...

16. Данил Садреев (Россия) — 259,7...

18. Евгений Климов (Россия) — 255,5...

23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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