Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в прыжках на лыжах с трамплина. Серебряным призёром стал японец Рёю Кобаяси. Бронза досталась немцу Карлу Гайгеру. Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Трамплин HS-140
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.
2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3...
16. Данил Садреев (Россия) — 259,7...
18. Евгений Климов (Россия) — 255,5...
23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9.
7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
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- 12 февраля 2022
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