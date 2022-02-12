Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд в ритм-танце, но уступили Пападакис и Сизерону

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) своё выступление в ритм-танце завершили чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они открывали разминку сильнейших.
За свой прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 88,85 баллов и занимают второе место. Прежний личный рекорд Виктории и Никиты 88,73 балла был установлен на чемпионате Европы – 2020.
Ранее свои ритм-танцы показали ещё два российских дуэта. Александра Степанова и Иван Букин, получив 84,09 балла, занимают третье промежуточное место. Также на Играх дебютировали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и располагаются на промежуточном 10-м месте.
Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на 0,8 балла обновившие мировой рекорд в ритм-танце – 90,83. На лёд выйдут ещё четыре дуэта.
- 12 февраля 2022
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