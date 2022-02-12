Фигуристы Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на зимней Олимпиаде — 2022

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лидерство захватили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на 0,8 балла обновившие принадлежавший им же мировой рекорд – 90,83.
Второе место заняли чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, улучшившие личное достижение на 0,12 балла. Судьи оценили их прокат в 88,85 балла.
Третью позицию занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин по итогам ритм-танца уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс в борьбе за четвёртое место.
Также на Играх дебютировали россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и перед произвольным танцем занимают 14-е место.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,83.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,85.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 87,13.
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,14.
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,09.
6. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 83,52.
7. Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри (Италия) – 82,68...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 71,66.
- 12 февраля 2022
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