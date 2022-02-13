Биатлон, Олимпийские игры: когда начнётся мужская гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.



В прямом эфире гонку преследования покажет телеканал «Россия 1».



Первым на дистанцию отправится победитель спринта, норвежец Йоханнес Бё. Участие в гонке примут четыре представителя России: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.



В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).

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