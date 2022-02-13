Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Спустя 31 секунду стартует шведка Эльвира Эберг. Затем в борьбу вступит итальянка Доротея Вирер (+0.37).



Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова стартует 6-й (+1.05), Ульяна Нигматуллина — 13-й (+1.28), Ирина Казакевич — 20-й (+1.39) и Светлана Миронова — 47-й (+2.33).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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