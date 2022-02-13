Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Спустя 31 секунду стартует шведка Эльвира Эберг. Затем в борьбу вступит итальянка Доротея Вирер (+0.37).
Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова стартует 6-й (+1.05), Ульяна Нигматуллина — 13-й (+1.28), Ирина Казакевич — 20-й (+1.39) и Светлана Миронова — 47-й (+2.33).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
10:48
-
10:46
-
10:31
-
10:28
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:51
-
08:38
-
08:28
-
08:25
-
08:16
-
08:09
-
08:07
-
08:00
-
07:58
-
07:52
-
07:42
-
07:28
-
07:28