Конькобежный спорт, Олимпийские игры, 500 м: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 500 м у женщин. Начало финала запланировано на 16:56 мск.
В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
14:20
Партнерский контент