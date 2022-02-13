Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 14 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 14 февраля
Комментарии

14 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно четыре комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец (Первый канал).
6:00. Бобслей, одиночки, женщины («Матч! Арена»).
15:00. Фристайл, акробатика, женщины («Матч ТВ»).
15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

Кёрлинг. Женщины
4:05. 7-й тур. Канада — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:05. 8-й тур. Дания — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

Кёрлинг. Мужчины
9:05. 8-й тур. Россия — Швеция («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022