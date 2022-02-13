Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 14 февраля

14 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно четыре комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец (Первый канал).
6:00. Бобслей, одиночки, женщины («Матч! Арена»).
15:00. Фристайл, акробатика, женщины («Матч ТВ»).
15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
Кёрлинг. Женщины
4:05. 7-й тур. Канада — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:05. 8-й тур. Дания — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Кёрлинг. Мужчины
9:05. 8-й тур. Россия — Швеция («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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