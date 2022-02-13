Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 14 февраля

14 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно четыре комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

4:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец (Первый канал).

6:00. Бобслей, одиночки, женщины («Матч! Арена»).

15:00. Фристайл, акробатика, женщины («Матч ТВ»).

15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

Кёрлинг. Женщины

4:05. 7-й тур. Канада — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

15:05. 8-й тур. Дания — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).



Кёрлинг. Мужчины

9:05. 8-й тур. Россия — Швеция («Матч ТВ», «Матч! Игра»).



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