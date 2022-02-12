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Павличенко: в Китае супчиков не хватало. Там невкусные, а хочется борща или с макаронами!

Павличенко: в Китае супчиков не хватало. Там невкусные, а хочется борща или с макаронами!
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Российский саночник Семён Павличенко, вернувшийся в Москву из Пекина (Китай), где проходили Олимпийские игры, признался, что ему не хватало привычной еды. Спортсмен раскрыл свои кулинарные пристрастия.

«Впереди чемпионат России, надо сейчас домашней еды наесться. В Китае супчиков не хватало – там супы невкусные, хочется борща или с макаронами! Домой хотелось сильно – к жене, с детьми поиграться, к бабушке в Сибирь съездить: в Братск, где я родился», — сказал Павличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Россию вернулась первая группа олимпийцев.

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