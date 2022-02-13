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Уайлд радовался тёплому приёму, Мишин приветствовал болельщиков. Фото встречи олимпийцев

Уайлд радовался тёплому приёму, Мишин приветствовал болельщиков. Фото встречи олимпийцев
Вик Уайлд и болельщики сборной России
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12 февраля в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча первых российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине. Среди прибывших бронзовые призёры Игр Татьяна Иванова, серебряные призёры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, Вик Уайлд, Анастасия Смирнова и другие.

Российский фигурист Марк Кондратюк не прилетел в Москву из Пекина вместе с первой группой российских спортсменов. Соревнования мужчин в личном олимпийском турнире завершились 10 февраля. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалёв – 19-е. Ранее Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир, однако медали призёрам этих соревнований до сих пор не вручены.

Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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