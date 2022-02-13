Чемпион мира Пидручный: в любую минуту Россия может напасть на Украину
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Чемпион мира 2019 года, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный признался, что, находясь в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022, думает о ситуации на родине.
На Играх-2022 Пидручный занял 18- место в индивидуальной гонке и 13-ю позицию в спринте. В прошедшей на старте Олимпиады смешанной эстафете сборная Украины стала 13-й.
«Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину», — приводит слова Пидручного «Спорт Сегодня».
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. В биатлоне остались 2 личные гонки (пасьюты и масс-старты) и классические эстафеты.
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- 13 февраля 2022
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