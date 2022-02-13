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В сборной Швеции довольны, что перед мужской лыжной эстафетой на ОИ начался снег

В сборной Швеции довольны, что перед мужской лыжной эстафетой на ОИ начался снег
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Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрем заявил, что доволен погодными условиями перед стартом мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«То, что в месте проведения эстафеты идёт снег, — это не недостаток. Это для нас прекрасно. Уходить в отрыв в таких условиях тяжелее, а мы знаем, что Россия и Финляндия быстро пройдут второй этап», — приводит слова Бистрема Aftonbladet.

Напомним, мужская лыжная эстафета стартовала сегодня, 13 февраля, в 10:00 мск. За сборную России заявлены Алексей Червоткин, Алекандр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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