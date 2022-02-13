В сборной Швеции довольны, что перед мужской лыжной эстафетой на ОИ начался снег

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрем заявил, что доволен погодными условиями перед стартом мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«То, что в месте проведения эстафеты идёт снег, — это не недостаток. Это для нас прекрасно. Уходить в отрыв в таких условиях тяжелее, а мы знаем, что Россия и Финляндия быстро пройдут второй этап», — приводит слова Бистрема Aftonbladet.

Напомним, мужская лыжная эстафета стартовала сегодня, 13 февраля, в 10:00 мск. За сборную России заявлены Алексей Червоткин, Алекандр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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