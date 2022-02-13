В Госдуме предложили представить Вяльбе к государственной награде после золота в эстафете
Поделиться
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв после победы российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай) предложил представить президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера сборной России Елену Вяльбе к государственной награде.
«Вяльбе и вся её команда делает что-то невероятное. Думаю, руководство российского спорта должно представить Вяльбе к государственной награде. Спортсменов — само собой, а Елену Вяльбе как президента федерации, которая демонстрирует такие результаты. У неё не просто по одному человеку, а целая команда звёзд», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
12:29
-
12:28
-
12:28
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:22
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:11
-
12:11
-
12:11
-
12:08
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:55
-
11:49
-
11:30
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент