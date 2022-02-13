В Госдуме предложили представить Вяльбе к государственной награде после золота в эстафете

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв после победы российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай) предложил представить президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера сборной России Елену Вяльбе к государственной награде.

«Вяльбе и вся её команда делает что-то невероятное. Думаю, руководство российского спорта должно представить Вяльбе к государственной награде. Спортсменов — само собой, а Елену Вяльбе как президента федерации, которая демонстрирует такие результаты. У неё не просто по одному человеку, а целая команда звёзд», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.