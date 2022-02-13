Зимятов: буду рад, если Большунов догонит меня по золоту ОИ! Будет третий король лыж

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказался о перспективах российского лыжника Александра Большунова в оставшихся гонках на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Ну, олимпийских медалей у Большунова уже даже больше, чем у меня! Правда, у меня всё-таки четыре золотые медали, а у Александра пока только две (смеётся). По золотым он может и сравняться: остался командный спринт и полтинник.



Саша может со мной сравняться и стать королём лыж. Я ни в коем случае не расстроюсь и не обижусь! Буду только радоваться! Это здорово! Будет третий король лыж. Я верю в Большунова. Удачи Саше и всем нашим лыжникам в оставшихся гонках», — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.