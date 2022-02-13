Губерниев подвёл итоги провальной гонки преследования у женщин на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о провальном выступлении российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Со стрельбой жуткие проблемы. Большая ошибка, что у нас нет чисто стрелкового специалиста. Нам нужен тренер по стрельбе. У нас его нет. Не понимаю, где возьмётся борьба в эстафете. Всё должно совпасть. По всем статьям уступаем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Победительницей соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, стала 11-й.
- 13 февраля 2022
-
14:00
-
13:59
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:42
-
13:41
-
13:41
-
13:35
-
13:35
-
13:32
-
13:31
-
13:31
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:14
-
13:14
-
13:10
-
13:09
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:59