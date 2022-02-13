Губерниев подвёл итоги провальной гонки преследования у женщин на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о провальном выступлении российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Со стрельбой жуткие проблемы. Большая ошибка, что у нас нет чисто стрелкового специалиста. Нам нужен тренер по стрельбе. У нас его нет. Не понимаю, где возьмётся борьба в эстафете. Всё должно совпасть. По всем статьям уступаем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победительницей соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, стала 11-й.