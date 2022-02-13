Холунд: мы были недостаточно хороши, чтобы бороться с россиянами
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о выступлении сборной Норвегии в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Эстафета прошла в тяжёлых условиях. Мы были недостаточно хороши, чтобы бороться сегодня с россиянами. Но каждый из нас показал свой максимум. Мы должны сегодня радоваться серебру», — сказал Холунд после финиша эстафеты.
Напомним, норвежцы завоевали серебряные медали, победителями гонки стали российские лыжники. Тройку призёров мужской эстафеты на Олимпийских играх — 2022 замкнули французские спортсмены. Напомним, 12 февраля, женская команда России тоже завоевала золотые медали в эстафете.
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