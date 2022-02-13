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Рёйселанд: спорт отошёл на второй план, когда я увидела Тандреволд

Рёйселанд: спорт отошёл на второй план, когда я увидела Тандреволд
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, одержавшая победу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине (Китай), рассказала о состоянии соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Сначала я обняла Тириль, а потом увидела Ингрид. Это было больно. Но ей становится лучше, о ней заботятся. Спорт внезапно отошёл на второй план, когда я увидела Ингрид», — приводит слова Рёйселанд NRK со ссылкой на Discovery +.

Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю. Норвежку долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона.

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