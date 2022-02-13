Алексей Червоткин оценил золото в эстафете на Олимпийских играх — 2022
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Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал победу в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Именно Червоткин на первом этапе создал задел россиян, который увеличился по ходу гонки.
«Мы были нацелены на золото. Постоянно стремились победить, но несколько лет у нас это не получалось. Сегодня всё сложилось, всё было супер. Погода казалась тяжёлой, было много свежего снега на трассе, но это сыграло в нашу пользу. Так что всё было отлично. Завоевать медаль — это супер. Пока ещё это не осознал до конца. Мне нужно время. Но это очень круто», — сказал Червоткин после гонки.
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