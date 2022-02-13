Марте Рёйселанд прокомментировала победу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала своё выступление в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине (Китай). Норвежка стала победительницей в этой гонке.

«Мой секрет медалей в Пекине — очень хорошая подготовка к Олимпиаде. Я очень долго ждала, когда начнутся эти соревнования. Сегодня у меня была хорошая стартовая позиция, и это мне сильно помогло. Стрельба получилась хорошей, и сама гонка прошла весело. Любая медаль — это что-то особенное. Стараюсь жить только текущим моментом, ни о чём больше не думая.



Знала, что у меня есть запас со старта. Но просто пыталась сосредоточиться на том, что в моих силах, и провести отличную гонку. У меня была одна ошибка на первой стрельбе стоя, так что на последней стойке я была очень сосредоточена на том, чтобы закрыть все мишени. Условия были тяжёлые, шёл снег, и это мешало скольжению. Но у меня были отличные лыжи, и это мне сильно помогло. Я счастлива», — сказала Рёйселанд после финиша гонки преследования.