Червоткин: главное было не броситься, а я бросился. На третий круг не хватило и просел

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о своём выступлении в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Напомним, именно Червоткин на первом этапе создал задел россиян, который увеличился по ходу гонки. В итоге сборная России одержала победу в эстафете.



«Переживал, боялся, что что-то может пойти не так. Главное было не броситься, а я бросился, на третий круг не хватило и просел. Забегал в подъём за пределами лыжни, потому что так было легче. Функционально я мог, а мышцам именно чтобы толкать тело с прокатом было сложно. Мы бились за страну, за всех нас, за людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера. Всё благодаря им», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.