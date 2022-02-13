Российские конькобежцы Ивлиев и Ситников вышли в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров

Российские конькобежцы Константин Ивлиев и Павел Ситников квалифицировались в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 500 метров.
Ситников стал вторым в первом четвертьфинале, показав время 40,643 секунды. Ивлиев выиграл третий четвертьфинальный заезд с результатом 40,351.
Полуфинальные заезды на Олимпийских играх в этом виде программы пройдут сегодня, 13 февраля, в 14:27 по московскому времени.
Финал стартует также сегодня в 15:09 мск.
Шорт-трек. Пекин, Китай
Олимпийские игры.
Мужчины. 500 м, Квалификация
1. У Дацзин (Китай) — 40,230
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,272
3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,350
4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,399
5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 40,407
6. Робертс Крузбергс (Латвия) — 40,430
7. Денис Никиша (Казахстан) — 40,482
8. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) — 40,488
9. Стейн Десмет (Бельгия) — 40,585
10. Павел Ситников (Россия) — 40,591.
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