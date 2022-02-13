Российские конькобежцы Ивлиев и Ситников вышли в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров

Российские конькобежцы Константин Ивлиев и Павел Ситников квалифицировались в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 500 метров.

Ситников стал вторым в первом четвертьфинале, показав время 40,643 секунды. Ивлиев выиграл третий четвертьфинальный заезд с результатом 40,351.

Полуфинальные заезды на Олимпийских играх в этом виде программы пройдут сегодня, 13 февраля, в 14:27 по московскому времени.

Финал стартует также сегодня в 15:09 мск.

Шорт-трек. Пекин, Китай

Олимпийские игры.

Мужчины. 500 м, Квалификация

1. У Дацзин (Китай) — 40,230

2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,272

3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,350

4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,399

5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 40,407

6. Робертс Крузбергс (Латвия) — 40,430

7. Денис Никиша (Казахстан) — 40,482

8. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) — 40,488

9. Стейн Десмет (Бельгия) — 40,585

10. Павел Ситников (Россия) — 40,591.

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