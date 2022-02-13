Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российские конькобежцы Ивлиев и Ситников вышли в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров

Российские конькобежцы Ивлиев и Ситников вышли в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров
Комментарии

Российские конькобежцы Константин Ивлиев и Павел Ситников квалифицировались в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 500 метров.

Ситников стал вторым в первом четвертьфинале, показав время 40,643 секунды. Ивлиев выиграл третий четвертьфинальный заезд с результатом 40,351.

Полуфинальные заезды на Олимпийских играх в этом виде программы пройдут сегодня, 13 февраля, в 14:27 по московскому времени.

Финал стартует также сегодня в 15:09 мск.

Шорт-трек. Пекин, Китай
Олимпийские игры.
Мужчины. 500 м, Квалификация

1. У Дацзин (Китай) — 40,230
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,272
3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,350
4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,399
5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 40,407
6. Робертс Крузбергс (Латвия) — 40,430
7. Денис Никиша (Казахстан) — 40,482
8. Джордан Пайерр-Джилль (Канада) — 40,488
9. Стейн Десмет (Бельгия) — 40,585
10. Павел Ситников (Россия) — 40,591.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
13 февраля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022