Эльвира Эберг: это был один из тяжелейших пасьютов, в которых я участвовала

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Это была очень тяжёлая гонка. Пожалуй, один из тяжелейших пасьютов, в которых я участвовала. Трасса была чрезвычайно медленной, снег был намного мягче, и было очень-очень тяжело.



Мне удалось отлично начать гонку, хотя середина получилась не очень хорошей. Но я очень рада, что смогла перевернуть ситуацию и собраться на последней стрельбе.



После двух ошибок на первой стойке я потеряла уверенность. Чувствовала, что сильно снизила свои шансы на медаль, но также чувствовала, что будет шанс на последней стойке. Рада, что смогла справиться», — сказала Эберг после финиша гонки преследования.