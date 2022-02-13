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Эльвира Эберг: это был один из тяжелейших пасьютов, в которых я участвовала

Эльвира Эберг: это был один из тяжелейших пасьютов, в которых я участвовала
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Это была очень тяжёлая гонка. Пожалуй, один из тяжелейших пасьютов, в которых я участвовала. Трасса была чрезвычайно медленной, снег был намного мягче, и было очень-очень тяжело.

Мне удалось отлично начать гонку, хотя середина получилась не очень хорошей. Но я очень рада, что смогла перевернуть ситуацию и собраться на последней стрельбе.

После двух ошибок на первой стойке я потеряла уверенность. Чувствовала, что сильно снизила свои шансы на медаль, но также чувствовала, что будет шанс на последней стойке. Рада, что смогла справиться», — сказала Эберг после финиша гонки преследования.

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